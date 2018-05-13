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Batuhan, BAL yolunda

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Batuhan, BAL yolunda
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Hamit SAKALLI

Mağusa Türk Gücü (MTG) alt yapısında yetişen ve sezonu Geçitkale'de başarılı bir şekilde geçiren genç kaleci Batuhan Yapar, göstermiş olduğu performansla Türkiye BAL ekiplerinin dikkatini çekti.

23 yaşındaki genç kaleciyi beğenen Türkiye BAL 3. Grup takımı Çayelispor, Batuhan Yapar’ı denenmek üzere Türkiye’ye davet etti. Batuhan Yapar karşısına böyle bir fırsat çıktığı için mutlu olduğunu ve Temmuz oyunda denenmek için gideceği Çayelispor’da kalıcı olup formayı almayı hedeflediğini ifade etti.

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