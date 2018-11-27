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Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi

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Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu kapsamında masterler futbol karşılaşması organize edildi. Batmazoğlu Masterleri ile Batmazoğlu Masterleri’nin daveti ile önceki akşam adaya gelen Fenerbahçe Şöhretler takımı dün Girne Mete Adanır Stadı’nda maça çıktı. Kemal Batmazoğlu başkanlığındaki Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı, Fenerbahçe Masterleri’ni 6-3 yendi. Mehmet Malek’in yönettiği karşılaşma sonunda düzenlenen törende etkinliğe katılan sporculara anı plaketleri yetkililer tarafından verildi.

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