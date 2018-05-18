Batıdaki sahalar elden geçiyor

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün Batı bölgesinde tüm hızıyla sürdürdüğü saha bakım-onarım çalışmalarına Yalova’nın kullanımındaki Bostancı Fikri Karayel Stadı da dahil oldu.

Sahadaki çalışmalar sürerken, kısa bir süre içerisinde ara ekim, kumlama ve kapatma çalışmalarının tamamlanacağı ve sahanın yeni sezona yetişeceği açıklandı.

Batı bölgesindeki sahaları elden geçiren Spor Dairesi Müdürlüğü, Güzelyurt’ta bulunan Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu antrenman sahalarında da çalışmalarını sürdürüyor. Futbolculara sağlıklı koşullarda çalışma fırsatı sunmak isteyen Spor Dairesi, böylelikle sakatlıkların da büyük bir bölümünün önüne geçilmesini hedefliyor.