Batı’da gündem değişiklik

Batı bölgesinin Süper Lig'deki temsilcileri, Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nda yeni sezon öncesinde başkan değişiklikleri gündeme geldi. Binatlı'da Orsel Neşe'nin görevi bırakması beklenirken, Baf Ülkü Yurdu’nda ise Mehmet Kadri görevi bırakacak

Niyazi ERGÜLEN

Batı bölgesinin K-PET Süper Lig'deki temsilcileri, Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu’nda yeni sezon öncesinde başkan değişiklikleri gündeme geldi.

NEŞE İLE YAKALANAN BAŞARI

Binatlı'da Orsel Neşe'nin görevi bırakması beklenirken, kulüp başkan adaylığı için henüz somut bir isim gündeme gelmedi.

Binatlı'ya ekonomik ve sportif başarılar yaşatan Orsel Neşe, göreve geldiğinde eksi hesapta olan kulübü, artı hesapta devretmeye hazırlanırken, kulübe kalıcı gelir getirici tesisler, sağlam bir üye yapısı ve oldukça faal olan kadın kolları üyelerini kazandırdı. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden biri haline gelen Binatlı, futbolcu alt yapısı açısından da büyük ilerleme kaydederken, U15 Takımı'nın şampiyonluk elde etmesi kulübe büyük gurur yaşattı.

KADRİ BIRAKACAK

Baf Ülkü Yurdu’nda başkan Mehmet Kadri, göreve devam etmeyeceğini açıkladı. Başkanlık görevine Erhan Arıkan aday oldu.

Süper Lig'de geride kalan sezonda iyi bir performans sergileyen Baf Ülkü Yurdu’nda 2018-2019 sezonu hazırlıkları başlarken, başkan Mehmet Kadri’nin yerine Erhan Arıkan ismi ön plana çıktı. Erhan Arıkan, özellikle geride kalan sezonda kulübe maddi - manevi önemli katkılarda bulundu.

23 Haziran'da yapılması hedeflenen genel kurulda Erhan Arıkan gelecek sezon hazırlıklarına başlarken, 2017-2018 sezonunda başarılı bir dönem geçiren teknik direktör Kemal Yürekli, yardımcısı Niyazi Özekmekçi ve kaleci antrenörü Zihni Yurtdaş ile göreve devam edecek.

Erhan Arıkan, geçtiğimiz sezon takıma önemli katkılar yapan yabancı futbolculardan Lawal ile kesin olarak anlaşırken, Felix ile de prensip anlaşmasına varıldı. Yabancı sayısı yine 3 kalırsa Joseph ile de yola devam edilecek.