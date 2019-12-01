Batı'da gülen Lefke oldu

Batı bölgesinin 2 temsilcisi Baf Ülkü Yurdu ile Lefke arasında oynanan maçı 2-0'lık net skorla kazanan Lefke olurken, Baf Ülkü Yurdu üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Baf Ülkü Yurdu kalecisi Erdoğan, Kasım ve Aziz'in gollerine engel olamamasına rağmen, kurtarışlarıyla farkın artmasını önledi

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Adeola A. Hatay, Azat, Kossi, Fikri(Hasan dk 68), İ. Hatay, Metin(Erkan dk. 46), Issac,Atanda, Mustafa(Ömer dk. 46)

LEFKE: M.Özeralp, Mustafa, Armstrong, Aykut, Yakup, Jerry, Semih, Yılmaz, Okorie, Issac(Kasım dk. 21),(Aziz dk. 42), Tuncay(Mert dk. 90+1)

GOLLER: Dk. 33 Kasım, dk. 65 Aziz(Lefke)

K-PET Süper Ligin 12. haftasında Lefke, Baf Ülkü Yurdu deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

13. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında defansın uzaklaştıramadığı topa Kossi ceza alanı içinde istediği gibi vuramadı, seken topa bu kez kafa ile vurdu ve topu üstten dışarı attı.

25. dakikadaki Lefke atağında sağdan yapılan ortada defanstan seken topu önünde bulan Kasım kendinden beklenmeyecek kadar kötü vurarak topu yandan auta gönderdi.

33. dakikada Lefke öne geçti. Bu dakikada Semih’in pasında ceza topla buluşan Kasım rakibinden şık bir çalımla kurtulduktan sonra klasına yakışır bir vuruşla kalecinin kapattığı köşeden topu filelere gönderdi ve takımını 1- öne geçirdi.

38. dakikadaki Lefke atağında Yılmaz’ın kafa pasında Kasım topun gelişine sert vurdu, kaleci Erdoğan iyi yer tutarak topa sahip oldu.

45. dakikada günün en başarılı isimlerinden Semih’in pasında topla buluşan Aziz’in ceza alanı içinden vuruşunda top yan direğe de vurarak dışarı çıktı.

58. dakikada ani gelişen Lefke atağında Okorie’nin pasında Yılmaz’ın vuruşunda kaleci Erdoğan topu tokatladı, dönen topa bir kez daha vurdu Erdoğan’ın bir kez daha topu uzaklaştırmaya çalıştığı top Aziz’in önünde kaldı. Ancak Aziz de istediği gibi vuramadı ve top kalecide kaldı.

65. dakikada fark 2’ye çıktı. Semih’in defansın arkasına yerden gönderdiği topu Atanda ıskalayınca Okorei kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda boştaki arkadaşı Aziz’i gördü. Aziz de boş kaleye topu yollamakta zorlanmadı ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

74. dakikada Yılmaz’ın pasında Jerry’nin yerden sert şutunda kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.

85. dakikadaki Lefke atağında Semih ceza alanı dışından sert vurdu. Erdoğan iyi yer tutarak topa sahip oldu. Maç da bu skorla sona ererken, Batı'daki zor maçı kazanan Lefke oldu.