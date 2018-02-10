Başkentten gol sesi gelmedi

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Khalili'nin Trabzonspor ceza alanının dışından yaptığı vuruşta topu, kaleci Onur Recep Kıvrak kornere çeldi.
20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün Gençlerbiriliği ceza alanının solundan sert ortasında kaleci Hopf, topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Kale alanı içinde Kucka'nın bekletmeden kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.
22. dakikada Ahmet Oğuz'un kullandığı faul atışında Trabzonspor defansının hatasından faydalanan Milinkovic meşin yuvarlağı kafayla uygun durumdaki Skuletic'e çıkardı. Bu futbolcunun kafayla yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.
48. dakikada Sessegnon, Trabzonspor ceza alanına kadar taşıdığı topu, Skuletic'e verdi. Bu futbolcu yeniden uygun durumdaki Sessegnon'u gördü. Sessegnon'un vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. Milinkovic'in kullandığı kornerde Uğur Demirok'un kafayla ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
53. dakikada Skuletic'in Trabzonspor ceza alanının solundan yaptığı ortada Milinkovic'in vuruşunda, topu kaleci Onur Recep Kıvrak kontrol etti.
63. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, Uğur Çiftçi'ye çarpan top az farkla kale direğinin yanından kornere çıktı.
70. dakikada Uğur Çiftçi-Aydın Karabulut organizasyonuyla gelişen atakta en son topla buluşan Uğur'un Trabzonspor ceza alanının solundan ortasında, Scekic'in topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.
79. dakikada Sessegnon'un pasında topla Trabzonspor ceza alanının sağ çaprazında buluşan Khalli'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.
81. dakikada hakem Alper Ulusoy, N'Doye'nin ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. Uğur Demirok'un 83. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Hopf, yerden sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
86. dakikada Castillo'nun Gençlerbirliği ceza alanı çizgisi üstünden yaptığı vuruşta top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.
87. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında topla Trabzonspor ceza alanı sağ çaprazında buluşan Khalili'nin gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu daha sonra savunma uzaklaştırdı.
90. dakikada Khalili'nin şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol etti.
90+1. dakikada Khalili'nin sert şutunda top kaleci Onur Recep Kıvrak'ta kaldı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle bitti.