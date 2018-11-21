Başkentte zorlu derbi

Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen Küçük Kaymaklı ile ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen Gençlik Gücü, Başkent derbisinde kozlarını paylaşacaklar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig 10. hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü, Cumartesi günü saat 14:00’te Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda, Başkent derbisinde karşılaşacaklar.

Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen Küçük Kaymaklı’nın teknik direktörü Serhat Ertürk ile ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen Gençlik Gücü’nün teknik direktörü Niyazi Göksun, maç öncesinde şu açıklamaları yaptı:

Serhat Ertürk: Kolay gol yemiyoruz

“Oynadığımız maçlarda kolay gol yemiyoruz. Çünkü iyi bir savunma ve iyi bir kaleciye sahibiz. Ancak kolay gol da atamıyoruz. Bunun sebebi de yabancılarımızdan yeterince faydalanamamamızdır.

Küçük Kaymaklı olarak belirlediğimiz 4 maçlık periyodun 3. maçını da kayıpsız geçmek istiyoruz. Bu maçlardan ikisini kazandık. Gireceğimiz zor periyot öncesinde de kalan 2 maçımızdan maksimum puanları almalı ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Bu nedenle de evimizde oynayacağımız Gençlik Gücü maçını da mutlaka kazanmalıyız.”

Niyazi Göksun: İyi hazırlanıyoruz

“Küçük Kaymaklı ile bizim de maçlarımızı oynadığımız Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynayacağımız için maç deplasman maçı olmayacak.

Küçük Kaymaklı maçını ayağa kalkma maçı olarak görüyoruz. Derbi maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyoruz. Bu konuda da takımıma güveniyorum. Maça iyi hazırlanıyoruz.”