banner107
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
6 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
154 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
49 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
59 0
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
49 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
140 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
402 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
39 0
banner82

Başkentte zorlu derbi

banner27

Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen Küçük Kaymaklı ile ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen Gençlik Gücü, Başkent derbisinde kozlarını paylaşacaklar

banner210
Başkentte zorlu derbi
banner192

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig 10. hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü, Cumartesi günü saat 14:00’te Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda, Başkent derbisinde karşılaşacaklar.

Ligdeki çıkışını devam ettirmek isteyen Küçük Kaymaklı’nın teknik direktörü Serhat Ertürk ile ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen Gençlik Gücü’nün teknik direktörü Niyazi Göksun, maç öncesinde şu açıklamaları yaptı:

Serhat Ertürk: Kolay gol yemiyoruz

“Oynadığımız maçlarda kolay gol yemiyoruz. Çünkü iyi bir savunma ve iyi bir kaleciye sahibiz. Ancak kolay gol da atamıyoruz. Bunun sebebi de yabancılarımızdan yeterince faydalanamamamızdır.

Küçük Kaymaklı  olarak belirlediğimiz 4 maçlık periyodun 3. maçını da kayıpsız geçmek istiyoruz. Bu maçlardan ikisini kazandık. Gireceğimiz zor periyot öncesinde de kalan 2 maçımızdan maksimum puanları almalı ve çıkışımızı sürdürmeliyiz. Bu nedenle de evimizde oynayacağımız Gençlik Gücü maçını da mutlaka kazanmalıyız.”

Niyazi Göksun: İyi hazırlanıyoruz

“Küçük Kaymaklı ile bizim de maçlarımızı oynadığımız Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynayacağımız için maç deplasman maçı olmayacak.

Küçük Kaymaklı maçını ayağa kalkma maçı olarak görüyoruz. Derbi maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyoruz. Bu konuda da takımıma güveniyorum. Maça iyi hazırlanıyoruz.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.