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Başkent’te zirve kapışması

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11. haftanın en önemli maçı Cuma akşamı saat 19:00’da Atatürk Stadında lider Yenicami ile ikinci sıradaki Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak

Başkent’te zirve kapışması

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde11. haftanın en önemli maçı 22 Kasım Cuma akşamı saat 19:00’da Atatürk Stadında lider Yenicami ile ikinci sıradaki Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak.

Rakibinin 1 puan önünde lider bulunan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasındaki maç öncesinde her 2 takımın teknik adamı Özgü Bayraktar ile Ali Oraloğlu şu açıklamaları şöyle:

YENİCAMİ ANTRENÖRÜ ÖZGÜ BAYRAKTAR: SAHAYA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ

“Mağusa Türk Gücü maçı ile zorluk seviyesi yüksek olan bir maça çıkacağız. Hafta sonu oynadığımız Türk Ocağı maçından son dakikada da olsa bir puan alarak liderliğimizi koruduk. Bu avantajımızı Mağusa Türk Gücü karşısında da korumak istiyoruz.

Sonuç olarak biz Yenicami olarak hazırlıklarımızı galip gelmek için yapıp, sahaya 3 puan almak için çıkacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde maçı kazanmak istiyoruz.

Zorlu maça 4 önemli eksikle çıkacağız. Sakatlıkları devam eden Mahmut, Hasan Celil, Tansel ve Türk Ocağı maçında kırmızı kart gören Hascan maçta forma giymeyecekler.

ALİ ORALOĞLU: ÇIKIŞIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ.

“Yenicami maçı zor bir maç olacak. Ama Mağusa Türk Gücü olarak biz istikrarlı çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz.

Çalışmalarımızı tam kadro olarak sürdürüyoruz. Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Cuma akşamı deplasmanda lider Yenicami ile oynayacağımız karşılaşmada galip gelmek istiyoruz. Biz Mağusa Türk Gücü olarak bunu yapacak güçteyiz.

Mağusa Türk Gücü olarak şu anda iyi bir puandayız. Bunu güzel ve zor bir maç olacak Yenicami maçını da kazanarak, geliştirmek istiyoruz.”

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