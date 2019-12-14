Başkentte Kaymaklı farkı

Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasında oynanan Başkent derbisini farklı kazanan Küçük Kaymaklı, iyi futbolunu 6 golle süsledi. Takım olarak çok iyi oynayan Küçük Kaymaklı'da Yusuf Özbahar ve Osita galibiyette ön plana çıkan futbolcular oldular

Stad:Şht.Hüseyin Ruso Stadı.

Hakemler:Fehim Dayı,Özal Çağlayan,Necmi Bulut,Hakan Muhtaroğlu.

Küçük Kaymaklı:Salih,Berkem,Talat,Yusuf(Boran),Taner,Erdoğan(Okafor),

Barkın,Emre(Mehmet Koyuncu),Mehmet Öztürk,Osıta,Mehmet Göçben.

Yenicami:İdris,Yasin,Mahmut(Hasan),Farouk,Hüseyin,Hascan(Tansel),

Fırat(Mehmet Göktaş),Mehmet Altın,Abaka,Junıor,Yannıck.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-PET Süper Ligde14. haftanın derbi maçlarından olan Küçük Kaymaklı ile Yenicami arasındaki maçı, ev sahibi Küçük Kaymaklı 6-3 kazandı.

Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği maçı kazanan Küçük Kaymaklı bu sonuçla puanını 23'e çıkarırken, konuk ekip Yenicami 'nin puanı 24'te kaldı. Yenicami bu mağlubiyetle zirveden biraz daha uzaklaştı.

Maçın ilk yirmi dakikasında Yenicami daha istekli ve atak görünmesine rağmen, goller Küçük Kaymaklı'dan geldi. İlk yarı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğünde sona erdi. İkinci yarıya skor üstünlüğüyle başlayan Küçük Kaymaklı, oyun disiplinini koruyarak üç gol daha atınca, adeta rakibini gole boğarak maçı 6-3 kazanıp çıkışını sürdürdü.

6.dakikada Yusuf, ceza alanı içerisine kadar sürdüğü topu Osita'ya aktardı, bu futbolcunun çekmiş olduğu sert ve düzgün şut ağlara gitti.1-0.

17.dakikada ani gelişen ev sahibi takım atağında, Erdoğan'ın yerden uzak köşeye çekmiş olduğu şut gol oldu. 2-0.

27.dakikada Küçük Kaymaklı'nın Taner'le kullanmış olduğu köşe atışına iyi yükselen Talat, kafayla topu filelere gönderdi.3-0.

30.dakikada soldan Junıor'un getirip, kale alanı içerisine kestiği topa, ayak

içi ile vuran Mehmet Altın farkı ikiye indirdi.3-1.

43.dakikada defanstan atılan uzun topla, kaleciyle karşı karşıya kalan Osıta'nın çekmiş olduğu şut az farkla dışarı gitti.

57.dakikada gelişen ev sahibi takım atağında,Okafor fizik gücünü de kullanarak zorladığı pozisyonda topu yerden bir vuruşla ağlara gönderdi.4-1.

59.dakikada sağdan gelişen Küçük Kaymakı atağında, Okafor'un ortaladığı top, üst direğe çarpıp kale alanı içerisine düşünce, topu önünde bulan Barkın skoru 5-1'e getirdi.

73.dakikada Okafor'un aşırtma pasıyla ceza alanı içerisine giren Mehmet Koyuncu, kaleci tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Okafor durumu 6-1 yaptı.

85.dakikada Junıor'un ceza alanı üzerinden çektiği şut yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

86.Yenicami'nin kullandığı korner atışında, Mehmet Göktaş topu filelere gönderdi.6-2.

89.dakikada gelişen Yenicami atağında, top ceza alanı içerisinde Taner'in eline çarpınca, hakem tereddütsüz olarak penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Mehmet Altın maçın skorunu belirledi. 6-3.