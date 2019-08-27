Başkentte futbol resitali

Dört Başkent takımını buluşturan Lefkoşa Kupası’nda finalin adı Yenicami – Küçük Kaymaklı oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nicosia Finans’ın sponsorluğunda 4 Başkent takımını buluşturan Lefkoşa Kupası’nda finalin adı Yenicami – Küçük Kaymaklı oldu.

Küçük Kaymaklı, Hamitköy’ü 2-1, Yenicami de Göçmenköy’ü mağlup ederek finale yükseldi. Yenicami’den Abaka ile Tansel maçın son bölümlerinde yaşanan gerginlikten dolayı, Göçmenköy’den Kemal Uçaner ise 10. dakikada kırmızı kart gördüler.

Lefkoşa Kupası’nda final mücadelesi olan Yenicami-K.Kaymaklı ve üçüncülük maçı Hamitköy-Göçmenköy 30 Ağustos Cuma günü oynanacak. Maçların yer ve saatleri Spor Dairesi ile yapılacak saha görüşmesinin ardından kamuoyuna duyurulacak.