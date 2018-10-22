Başkent’te derbi günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 5. haftada ertelenen Gençlik Gücü-Yenicami maçını, her 2 takımın da 6. hafta maçlarının Cumartesi olmasından dolayı bugün oynatacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan, 5. haftada ertelenen K-Pet Süper Lig maçı Gençlik Gücü-Yenicami ve 54.dakikada tatil edilen U21 1.Lig maçı Hamitköy-Göçmenköy maçı ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dün oynanması gereken ancak elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle ertelenen Gençlik Gücü – Yenicami maçı bugün saat 15.30'da Lefkoşa Şht Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak.

Ayrıca önceki gün oynanan ve elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle 54.dakikada tatil edilen, Hamitköy-Göçmenköy (U21 1. Lig) maçı da 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat