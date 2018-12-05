Başkentliler’in derdi 3 puan

K-PET Süper Lig’de istedikleri konumda olmayan 2 Başkent ekibi Çetinkaya ile Gençlik Gücü, Atatürk Stadı’nda mutlak kazanmak zorunda olacakları bir maça çıkacaklar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de istedikleri konumda olmayan 2 Başkent ekibi Çetinkaya ile Gençlik Gücü, 12. haftada Cumartesi günü Atatürk Stadı’nda mutlak kazanmak zorunda olacakları bir maça çıkacaklar.

Lefkoşa derbisi niteliğindeki maçlar ilgili takımlar hazırlıklarını sürdürlerken, Çetinkaya teknik direktörü Hakan Sermaye ile Gençlik Gücü teknik direktörü Niyazi Göksun, maçla ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulundular.

Hakan Sermaye: Mutlak galibiyet istiyoruz

“Her 2 takım arasındaki rekabet eskiye dayanır. Bu nedenle de Lefkoşa’nın güçlü takımı Gençlik Gücü ile zorlu bir derbi maçı oynayacağız.

Geçen haftaki Esentepe mağlubiyetinden sonra puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle de gol atmalıyız. Çaĺışmalarımızı özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı aşmaya yönelik yapıyoruz. Futbolcularımla eksiksiz tam kadro, sıkı çalışıyoruz.

Dört antrenmanla Gençlik Güçü maçına hazırlanacağız. Serkan Önet de takımdaki yerini alacak. İnşallah maçı kazanıp üç puanı alır ve puan cetvelinde üst sıralara çıkarız.

Sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmak istediğimiz maçta Gençlik Gücü takımına da başarılar dilerim. Güzel bir maç olsun ama kazan biz olalım.”

Niyazi Göksun: Mutlak süretle galip gelmeliyiz

“Cumartesi günü Çetinkaya ile oynayacağımız maçta, mutlak süretle galip gelmek istiyoruz. Çalışmalarmızı da bu yönde sürdürüyoruz.

Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Debola’nın kaburga kemiklerinde çok ağrıları olduğu için üç günden bu yana iğne tedavisi sürüyor. Debola düz koşulara başladı. Durumu maç günü belli olacak. Bunun yanında ağır grip olan Mehmet Kaygısız ve hasta olan Özcan Saygı’nın maç gününe kadar iyileşmelerini bekliyoruz.

Takım olarak erken gol yiyoruz. Bu sorunu da çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Gol yollarında ise rakip kalede çok gol pozisyonu yaratıyoruz. Fakat son vuruşlarda gole çeviremiyoruz. Erken zamanda toparlanıp bu sorunuda çözersak tekrardan iyi yerlere geleceğiz. Çünkü iyi bir takımız. Çetinkaya maçında puan ve puanlar kazanmak zorundayız.”