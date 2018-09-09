Başkent'te takas gerçekleşti

Başkent kulüpleri Yenicami ile Göçmenköy arasında dün takas transferleri gerçekleşti. Yenicami, transfer dönemi içerisinde Göçmenköy ile anlaşan eski futbolcusu Hüseyin Sadıklar'ı yeniden kadrosuna kattı. Yenicami, Hüseyin'e karşılık ise Göçmenköy'e, transfer dönemi başında transfer ettiği Buğra Barın'ı verdi.