Başkent'te gülen yok

Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü arasında yoğun yağış altında oynanan Lefkoşa derbisinde gülen taraf olmadı. Her iki tarafın da net pozisyonları değerlendiremediği mücadele 1-1 berabere tamamlanırken, kaleci Raif kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Stadyum: Lefkoşa Şht.Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Halil Erdem Canaloğlu

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Sercan, Keita, John Bello, Hüseyin Adal(90+2.Dk Mehmet Koyuncu) Osman, Asare, Rifat, Yağış(70.Dk Ramadan), Taner(65.Dk Celal)

Gençlik Gücü: Mustafa, Aşkın, Tayfun, Mehmet Kaygısız(82.Dk Burak), Boateng, Canney, Ali, Debola, İltaç, Özcan(71.Dk Mahmut), Özgür

Goller: 25.Dk Asare (K.Kaymaklı), 39.Dk Sercan K.K (Gençlik Gücü)

K-PET Süper Lig'deki Başkent derbisinde Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü, 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Küçük Kaymaklı kalecisi Raif kalesinde yaptığı kurtarışlarla takımının puanı almasını sağladı. Her 2 takımın teknik direktörü de maç sonunda hakem Turgay Misk'ten şikayetçi oldu.

11.Dk: GG atağında sol çaprazda ceza sahası içerisinde topla buluşan Özgür’ün vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

14.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Keita’nın vuruşunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.

25.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Bello’nun pasıyla savunma arkasına sarkan Asare’nin vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-0 Gençlik Gücü

39.Dk: Gençlik Gücü atağında Debola sağ çaprazdan ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Kaleye doğru giden topu çıkartmak isteyen Sercan’ın ters vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-1 Gençlik Gücü

45+1.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Asare’nin pasıyla soldan rakip yarı alana giren Yağış’ın şutunda kaleci Mustafa topu köşeden kornere çeldi.

47.Dk: K.Kaymaklı atağında Bello ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak kaleci Mustafa topu kornere çeldi.

57.Dk: G.G atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Debola’nın vuruşunda kaleci Raif gole izin vermedi.

72.Dk: G.G atağında Debola ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Raif gole izin vermedi.

76.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ramadan’ın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

78.Dk: Gençlik Gücü atağında Özgür soldan sert bir şekilde topu ceza sahasına kesti. K.Kaymaklı savunmasında Rifat’ın ters vuruşunda top direğin dibinden kornere gitti.

85.Dk: G.G atağında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Özgür, kaleci Raif ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif gole izin vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da birer puana razı oldu.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)