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Başkent karınca yuvası

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Binatlı, kaleci Yunus, Berkem, Debola ve Moses’ın kusursuz oynadığı Göçmenköy maçını Moses ve Debola’nın golleriyle kazanarak, Başkent’te 2 haftada oynadığı 2. maçını da kazandı. Kenneth haricinde istekli futbolcusu olmayan Göçmenköy ise aldığı mağlubiyetle play out tehlikesini fazlasıyla hissetmeye başladı

Başkent karınca yuvası

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İsmail Egeli, Engin Akkagün

Göçmenköy: Ozan, Ömer, Rıfat (Dk.54 Mevlüt), Lawal, Rahmi, Erol (Dk.69 Ahmet Coşkun), Ahmet Hatay, Fikret (Dk.55 Ali), John Okoli, Kemal, Kenneth

Binatlı: Yunus, Habibi, Moses, Debola, Muammer, Berkem, Ayhan (Dk.36 Darbaz), Alattin, Tuğrul, Mehmet Neşe(Dk.64 Cenkay), Serkan (Dk.87 Mehmet Ali)

Goller: 8.Dk Moses ,72.Dk Debola(Binatlı)

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Ligin 22.haftasında altı sıraları ilgilendiren önemli mücadelede Göçmenköy ve Binatlı karşı karşıya geldi. Göçmenköy kendi evinde Binatlı’ya mağlup olarak kendisini ateş hattına attı. Binatlı’ya bu önemli galibiyeti getiren golleri Moses ve Debola kaydetti.

8.Dk: Binatlı kontra atağında sol çaprazda topla buluşan Moses ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-1 Binatlı

22.Dk: Göçmenköy atağında sol kanatta topla buluşan Ahmet Hatay, çaprazdan şutunu kaleye gönderdi ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.

45+2.Dk: Göçmenköy atağında Okoli’nin pasıyla ceza sahası içerisine sarkan Kenneth dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

72.Dk: Binatlı atağında Serkan’ın pasıyla topu alan Debola bireysel becerisyle kendisine pozisyon yaratıp dönerek vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-2 Binatlı

85.Dk: Göçmenköy atağında Kenneth sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Kemal Uçaner’in kafa vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi.

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