Başkent gecelerinin hakimi Kartal

K-PET Süper Lig lideri Yenicami, Küçük Kaymaklı'yı derbi maçta 5-3 yenerken, zirvedeki yerini korudu. Maç temposunun hiç düşmediği ve izleyenlerin büyük keyif aldığı maçı kaybeden Küçük Kaymaklı, buna rağmen taraftarlarına umut verdi

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan

Yenicami: Ercan Samancıoğlu, Farouk (Dk.75 Hüseyin Sadıklar), Emin Atabek, Yasin Açıkel, Salih Güvensoy (Dk.81 Hasan Ulukök), Ünal Kaya, Tansel Ekingen (Dk.85 Ali Üçtaş), Hascan Kırmaz, Mehmet Altın, Kenneth, John Ebuka

K.Kaymaklı: Efe Karakaş, Berkem Nurdal, Sena Develioğlu, Sercan Çoban (Dk.78 Mehmet Göçben), Taner Bingöllü, Rifat Hacıarifoğlu (Dk.82 Emre Nazik), Tamen (Dk.83 Erdoğan Murat), Mehmet Koyuncu, Asare, Muhammed Nazik, John Bello

Kırmızı Kart: Dk. 80 John Bello (K.Kaymaklı)

Goller: Dk.5 Tansel, Dk.38 Mehmet Altın (P) , Dk.49 ve 90+4 John Ebuka,Dk. 68 Hascan (Yenicami), Dk.18 Asare, Dk.54 John Bello, Dk.87 Mehmet Göçben (K.Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig 27.hafta açılış mücadelesinde lider Yenicami ile Küçük Kaymaklı derbide karşı karşıya geldiler. Şampiyonluk peşindeki Yenicami ile play-out hattından kurtulmak isteyen K.Kaymaklı arasındaki mücadelede gülen taraf 5-3’lük skorla Yenicami oldu. K.Kaymaklı ilk yarının son saniyelerinde penaltı atışından yararlanamazken; John Bello 80.dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Yenicami maçın henüz başında Tansel ile 1-0 öne geçti ancak K.Kaymaklı’nın bu gole cevabı gecikmezken, dakikalar 18’i gösterdiğinde Asare skora dengeyi getirdi. 1-1 Beraberlikten sonra her iki takım da karşılıklı pozisyonlar buldu.

Karşılaşmanın 37.dakikasında, Yenicami atağında Ünal sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Bu topa Taner elle müdahale edince hakem Osman Özpaşa bu kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mehmet Altın topu filelere göndererek Yenicami’yi yeniden öne geçirdi. 2-1 İlk yarının uzatma dakikalarının son saniyesinde Sena, Kenneth’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa, yardımcısının uyarısıyle bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Tamen'in çok kötü ve etkisiz şutunda top direkten geri geldi ve ilk devre 2-1 Yenicami üstünlüğünde sona erdi.

İkinci devre de ilk yarı gibi hızlı başladı. Yenicami ikinci yarının hemen başında John Ebuka’nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 3-1 K.Kaymaklı ilk devrede olduğu gibi bu gole John Bello ile anında cevap verdi ve farkı yeniden bire düşürdü. 3-2

Yenicami kalesinde gördüğü bu golden sonra K.Kaymaklı kalesinde ataklarını sıklaştırdı. 67.dakikada Ünal’ın vuruşu üst direkten geri geldi ve Yenicami şanssız bir an yaşadı. Ataklarını sürdüren Yenicami aradığı golü 68.dakikada Hascan ile buldu ve farkı yeniden ikiye çıkardı.K.Kaymaklı’da John Bello, Ünal’a yaptığı hareket sonrasında hakem Osman Özpaşa tarafından ilk olarak sarı kartla cezalandırıldı ancak itirazlarda bulununca Osman Özpaşa, Bello’yu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 87.dakikada Yenicami kalecisi Ercan’ın büyük hatasında topu önünde bulan Mehmet Göçben vuruşunda topu filelere göndererek farkı yeniden bire indirdi. 90+4. Dakikada K.Kaymaklı savunmasında Muhammed’ten topu kapan Ünal, John Ebuka’nın koşu yoluna pasını aktardı ve kaleciyle karşı karşıya kalan Ebuka vuruşunda topu filelere göndererek maçın skorunu belirleyen isim oldu. Yenicami bu galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken; 67 puana yükseldi. 27 haftada, 27 puan alabilen K.Kaymaklı play-out hattında kalmaya devam etti.