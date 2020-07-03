Başkent derbisinde düdük Hamamcıoğlu’nun

Küçük Kaymaklı ile Hamitköy arasındaki Başkent derbisini Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Lider Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı Yenicami maçında Evren Karademir düdük çalacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Süper Ligde 26. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Küçük Kaymaklı ile Hamitköy arasında play out hattını ilgilendiren Şht Hüseyin Ruso Stadı’ndaki Başkent derbisini Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Lider Mağusa Türk Gücü’nün Canbulat Stadında şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı Yenicami maçını ise Evren Karademir yönetecek. Göçmenköy ile Düzkaya arasındaki Atatürk Stadında oynanacak kritik maçta ise Osman Özpaşa düdük çalacak.

4 Temmuz Cumartesi, saat 17:45

Merit Alsancak Yeşilova – Gönyeli, Orhan Dural Stadı, Ali Özer

Küçük Kaymaklı – Hamitköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Cihangir – Gençlik Gücü, Cihangir Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Göçmenköy – Düzkaya, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa, (Saat 20:00)

5 Temmuz Pazar, saat 17:45

Mağusa Türk Gücü – Yenicami, Canbulat Stadı, Evren Karademir

5 Temmuz Pazar, saat 20:00

Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran

Türk Ocağı – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Çetinkaya – Lefke, Atatürk Stadı, Fehim Dayı