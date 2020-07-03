Başkent derbisinde düdük Hamamcıoğlu’nun

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu K-PET Süper Ligde 26. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Küçük Kaymaklı ile Hamitköy arasında play out hattını ilgilendiren Şht Hüseyin Ruso Stadı’ndaki Başkent derbisini Utku Hamamcıoğlu yönetecek. Lider Mağusa Türk Gücü’nün Canbulat Stadında şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı Yenicami maçını ise Evren Karademir yönetecek. Göçmenköy ile Düzkaya arasındaki Atatürk Stadında oynanacak kritik maçta ise Osman Özpaşa düdük çalacak.
4 Temmuz Cumartesi, saat 17:45
Merit Alsancak Yeşilova – Gönyeli, Orhan Dural Stadı, Ali Özer
Küçük Kaymaklı – Hamitköy, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Cihangir – Gençlik Gücü, Cihangir Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Göçmenköy – Düzkaya, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa, (Saat 20:00)
5 Temmuz Pazar, saat 17:45
Mağusa Türk Gücü – Yenicami, Canbulat Stadı, Evren Karademir
5 Temmuz Pazar, saat 20:00
Baf Ülkü Yurdu – Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
Türk Ocağı – Binatlı, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Çetinkaya – Lefke, Atatürk Stadı, Fehim Dayı