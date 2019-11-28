Başkent derbisi Şimşek’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-PET Süper Ligde 12. Hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri ve haftanın programını açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, Çetinkaya ile Yenicami arasında Atatürk Stadında oynanacak olan Başkent derbisine Serkan Şimşek’i atadı.
Haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
29 Kasım Cuma, Saat 19:00
Göçmenköy – Gönyeli, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
30 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
K.Kaymaklı – DTB, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mehmet Sezener
MTG – Binatlı, Canbulat Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Cihangir – Düzkaya, Cihangir Stadı, Evren Karademir
1 Aralık Pazar, Saat 14:00
M.A.Yeşilova – Hamitköy, Orhan Dural Stadı, Mustafa Öztugay
BÜY – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Serkan Şimşek
2 Aralık Pazartesi, Saat 19:00
Türk Ocağı – Gençlik Gücü, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı