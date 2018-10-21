Başkent derbisi Çarşamba’ya ertelendi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig'de Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda dün oynanması gereken Gençlik Gücü - Yenicami derbisi ertelendi. Şiddetli yağmur sonucu Şht Hüseyin Ruso Stadı adeta göle dönerken, zemin maç oynanamayacak duruma geldi. Hakem Utku Hamamcıoğlu’nun zeminde yaptığı incelemeden sonra maçın ertelenmesi kararlaştırıldı. Bu arada stada gelen yollarda da şu seviyesi çok yükseldiği için görevliler ve tarafarlar da stada ulaşamadılar.

Cumartesi günü ertelenen Hamitköy – Göçmenköy U21 Ligi maçı da Çarşamba günü kaldığı yerden oynanacak.