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"Başkanlar ve teknik direktörlerin işleri zorlaşacak"

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Ahmet Dedekorkut açıklamalarda bulunurken, ligler en erken Mayıs ayı ortasında başlayabileceğini, başlama tarihinin Eylül ayına sarkmasının ise kulüpleri çok zorlayacağını söyleyip, başkanlar ve teknik direktörlerin işlerinin çok zorlaşacağına vurgu yaptı

"Başkanlar ve teknik direktörlerin işleri zorlaşacak"

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Türk Ocağı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut açıklamalarda bulundu.

Katıldığı radyo programında açıklamalar yapan başarılı teknik direktörü Ahmet Dedekorkut’un açıklamaları şöyle:

“Ben sürecin kısa süre içerisinde normale döneceğini zannetmiyorum. Ama süreç normale dönse bile yeterli olması da en az 3 – 4 haftalık bir hazırlık süresi gerekecektir. Bu nedenle ligler en erken Mayıs ayı ortasında başlayabilir.

Ancak liglerin başlama tarihinin Eylül ayına sarkması, kulüpleri çok zorlayacaktır. Kulüpler ekonomik olarak çok zora gireceklerdir. Özellikle başkanlar ve teknik direktörlerin işleri çok zorlaşacaktır. Çünkü başkanlar para bulma konusunda zorlanacaklardır. Teknik direktörler ise futbolcuları motive etmekte çok zorlanacaklar.

Ayrıca bir teknik director olarak ben şimdi bir program da yapamıyorum. Çünkü ortada belirsiz bir süreç vardır.”

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