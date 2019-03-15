Başkanlar sportmenlikten emin

Görneç başkanı Mehmet Şah ile Vadili başkanı Volkan Bilal Emirkanı açıklamalarında Pazar günü oynanacak Görneç - Vadili maçının sportmence bir maç olacağından hiç şüpheleri olmadığını belirttiler

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta lider Görneç ile takipçisi Vadili arasında yarın Görneç 3 Şehitler Stadı haftanın en önemli maçı oynanacak.

K-PET Süper Ligde de birçok maç yönetmiş olan Emre Öztaşlı'nın yöneteceği Saat 11:00'de başlayacak. Zorlu maç öncesinde Görneç başkanı Mehmet Şah ile Vadili başkanı Volkan Bilal Emirkanı açıklamalarda bulundular. Başkanların açıklamaları şöyle:

Görneç başkanı Mehmet Şah:

"Vadili ile oynayacağımız maçın sportmence bir maç olacağından hiç şüphem yoktur. Futbola yakışır bir şekilde her iki takım da taraftarlarına güzel şeyler izletmek için mücadele ederek örnek bir maç çıkaracaklardır. İki takıma da başarılar dilerim.

Biz 5 aydan beridir çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Bu hafta tam bir final maçına çıkıyoruz. Maça herkesi davet ediyorum. Takımımıza tam destek olmak için Görneç'e gönül verenleri sahamıza bekleriz."

Vadili başkanı Volkan Bilal Emirkanı:

"Görneç ile oynayacağımız maçın sportmence bir maç olacağından hiç şüphem yoktur. Her iki takım da taraftarlara seyir zevki güzel şeyler izletmek için mücadele edecektir.

Özellikle bizim ligimizde çok ihtiyacımız olan centilmenlik, spor ahlakı içinde, dürüst bir maç geçmesini arzularım."