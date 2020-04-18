banner411
banner69
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
6 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
23 0
 
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
16 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
58 0
40 0
"Yabancı futbolcu şart"
205 0
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
Av.Seyhan İbrahim Yıldırım'dan KKTC Covid-19 mücadelesine destek
22 0
banner440

Başkanlar başkanını kaybetmenin yasındayız

banner27

Mormenekşe Spor Kulübü, Mustafa Menekşeli’nin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınlarkenmesajda, “Kulübümüzün kurulmasında, büyümesinde unutulmaz emekleri olan, eski futbolcumuz, başkanlar başkanı Mustafa Menekşeli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü ve yası içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı

Başkanlar başkanını kaybetmenin yasındayız

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu, kulübün ilk başkanı Mustafa Menekşeli’nin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulunun taziye mesajı şöyle:

“Büyük başkan Mustafa Menekşeli'yikaybettik. Yastayız!Mormenekşe Spor Kulübünün kurulmasında, büyümesinde, ada çapında tanınmasında öncülük eden, unutulmaz emekleri olan, eski futbolcumuz,başkanlar başkanı Mustafa Menekşeli'yikaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Kulübümüzün unutulmaz, efsane başkanı, Mustafa Menekşeli'ye Tanrı’dan rahmet, bayrağı devrettiği başkanımız Metin Menekşeli nezdinde tüm ailesine, camiamiza, köyümüze ve Kıbrıs Türk futboluna sabır ve başsağlığıdileriz.

Acımız büyüktür. Kulübümüzün adını tarihe altın harflerle yazdıran büyük başkan seni hiç unutmayacağız.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.