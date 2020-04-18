Başkanlar başkanını kaybetmenin yasındayız

Mormenekşe Spor Kulübü, Mustafa Menekşeli’nin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınlarkenmesajda, “Kulübümüzün kurulmasında, büyümesinde unutulmaz emekleri olan, eski futbolcumuz, başkanlar başkanı Mustafa Menekşeli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü ve yası içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulu, kulübün ilk başkanı Mustafa Menekşeli’nin vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü yönetim kurulunun taziye mesajı şöyle: “Büyük başkan Mustafa Menekşeli'yikaybettik. Yastayız!Mormenekşe Spor Kulübünün kurulmasında, büyümesinde, ada çapında tanınmasında öncülük eden, unutulmaz emekleri olan, eski futbolcumuz,başkanlar başkanı Mustafa Menekşeli'yikaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kulübümüzün unutulmaz, efsane başkanı, Mustafa Menekşeli'ye Tanrı’dan rahmet, bayrağı devrettiği başkanımız Metin Menekşeli nezdinde tüm ailesine, camiamiza, köyümüze ve Kıbrıs Türk futboluna sabır ve başsağlığıdileriz. Acımız büyüktür. Kulübümüzün adını tarihe altın harflerle yazdıran büyük başkan seni hiç unutmayacağız.”