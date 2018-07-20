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Başkan Sarı hızlı başladı

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon (LTTFF) Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Serdar Sarı, Türk Gençler Ligi’nin yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı

Başkan Sarı hızlı başladı
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Geçtiğimiz hafta yapılan Londra Türk Toplumu Futbol Federasyon (TTFF) Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Serdar Sarı, hızlı başlangıç yaptı.

Daha ilk hafta içinde projelerine start veren Başkan Serdar, özellikle Türk Gençler Ligi’nin yeniden yapılandırılması konusunda ilk adımları attı. Bu paralelde Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu’nu ziyaret eden Sarı, genç takım kurulması konusunda öneriler getirdi. LTTFF Başkanı’nın, masrafların kendileri tarafından karşılanacağı bir takım kurulması yolunda yaptığı istek sıcak karşılandı.

Serdar Sarı, daha sonra Türk Ligi İkinci Küme takımlarından Pekünspor’un bağlı olduğu İngiltere Pekünlüler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek yöneticileri Başkan Fikri Özer, Sekreter Çetin Özdemir ve Kulüp Başkanı Şahin Sağlam’la biraraya gelerek Pekünspor’un genç takımının eski yıllarda olduğu gibi yeniden canlandırılmasını isteyen Sarı, gerekli desteğin LTTFF tarafından verileceğini de vurguladı.

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