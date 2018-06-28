banner107
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
5 0
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
Trajedilerden Önceki Fotoğraflar
26 0
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
Euro kullanmadan gezebileceğiniz 5 ülke
125 0
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
Evlenecek çiftlerin ilk adresi Acapulco
85 0
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
Arjantin son 16'ya kalmayı başardı
88 0
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
Maunacılar’ın kalesi İrfan’a emanet
159 0
TMT Derneği lokali içler acısı
TMT Derneği lokali içler acısı
79 0
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
90 0
banner82
banner147

“Başkan adaylığım söz konusu değil”

banner27

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü camiasının önemli isimlerinden Kemal Güvenoğlu, başkan adayı olacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

“Başkan adaylığım söz konusu değil”
banner137

Yıllardır Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’ne katkı koyan Kemal Güvenoğlu, başkan adayı olacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıklarken, başkan adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı.

Kemal Güvenoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Son günlerde, yıllarca çeşitli görevlerde bulunduğum, gönül verdiğim Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan genel kurulunda başkan adayı olacağım yönünde çıkan asılsız söylentiler üzerine kamuoyunu en doğru biçimde bilgilendirmenin doğru olacağı kanaatindeyim.

Sporcusu olduğum, uzun yıllar yönetim kadrosunda bulunduğum, son 5 yıldır asbaşkanlığını yaptığım, son 5 yılda BTM Ligi’nden, Süper Lige çıkmasında emeğim geçtiği spor kulübüm için her türlü fedakarlığı hiç usanmadan yaptım. Yapmaya da devam edeceğim.

Açıklama yapmaktaki amacım hem şahsım adına çıkan söylentileri, hem de her geçen gün başarısını artıran kulübümüzün yıpranmasını önlemektir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki gönül verdiğim kulübüm için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ancak başkanlık adaylığım söz konusu değildir. Önümüzdeki yıl oluşacak olan yönetim kurulunda da yer almayacağım. Kararımın nedeni herhangi bir tepki değil, sadece biraz ara vermektir. Bundan sonrası için desteğim ve istendiği zaman da yardımım her zaman kulübüm için olacaktır.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.