“Başkan adaylığım söz konusu değil”

Yıllardır Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’ne katkı koyan Kemal Güvenoğlu, başkan adayı olacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıklarken, başkan adaylığının söz konusu olmadığını açıkladı.

Kemal Güvenoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Son günlerde, yıllarca çeşitli görevlerde bulunduğum, gönül verdiğim Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan genel kurulunda başkan adayı olacağım yönünde çıkan asılsız söylentiler üzerine kamuoyunu en doğru biçimde bilgilendirmenin doğru olacağı kanaatindeyim.

Sporcusu olduğum, uzun yıllar yönetim kadrosunda bulunduğum, son 5 yıldır asbaşkanlığını yaptığım, son 5 yılda BTM Ligi’nden, Süper Lige çıkmasında emeğim geçtiği spor kulübüm için her türlü fedakarlığı hiç usanmadan yaptım. Yapmaya da devam edeceğim.

Açıklama yapmaktaki amacım hem şahsım adına çıkan söylentileri, hem de her geçen gün başarısını artıran kulübümüzün yıpranmasını önlemektir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki gönül verdiğim kulübüm için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Ancak başkanlık adaylığım söz konusu değildir. Önümüzdeki yıl oluşacak olan yönetim kurulunda da yer almayacağım. Kararımın nedeni herhangi bir tepki değil, sadece biraz ara vermektir. Bundan sonrası için desteğim ve istendiği zaman da yardımım her zaman kulübüm için olacaktır.”