"Başka Baf Ülkü Yurdu yok"

Ahmet Ertay (Bradi), “Herkesin genel kurula gelmesini rica ederim. Kulübüne sahip çık, öze dönüş zamanıdır. Unutmayın başka Baf Ülkü Yurdu yoktur.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda bu akşam saat 20:00’dekulüp lokalinde genel kurul gerçekleştirilecek.

Genel kuruldaki tek başkan adayı olacak olan Ahmet Ertay (Bradi) adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“1975’ten itibaren (10 yaşından itibaren), taraftarı, futbolcusu ve yöneticisi olduğum, sizlerle beraber tarih yazdığımız, Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün yapılacak başkanlık seçimine başkan adayı olduğumu tüm üye ve taraftarların bilgisinin getiririm.

Herkesin genel kurula gelmesini rica ederim. Kulübe siyaseti sokmaya hayır diyorum. Kulübüne sahip çık, öze dönüş zamanıdır. Unutmayın başka Baf Ülkü Yurdu yoktur.”