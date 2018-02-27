“Basit kartlara anlam veremedim”

Yenicami ile oynayacağı maça önemli eksiklerle çıkacak olan Alsancak Yeşilova’nın teknik direktörü Akyulaf, hakemin Yenicami maçı öncesinde basit kartlar göstermesine anlam veremediğini söylerken, Yenicami maçında sahada kim oynayacak?” dedi

K-PET Süper Lig’de Pazar günü lider Yenicami’yi konuk edecek olan Merit Alsancak Yeşilova, bu maça önemli eksiklerle çıkacak.

Cezalı olan Okan, Mustafa, Adeleke ve Hacı’nın yanı sıra sakat olan Billy Mehmet’ten de büyük ihtimalle yoksun olacak olan Merit Alsancak Yeşilova’nın teknik direktörü Erdinç Akyulaf da cezası nedeniyle maçta takımının başında olmayacak.

Merit Alsancak Yeşilova’nın teknik direktörü Erdinç Akyulaf’ın, Yenicami maçı öncesindeki açıklamaları şöyle:

“Yalova maçında hakem Ali Özer’in gösterdiği basit kartlar sonrasında 4 futbolcumuz cezalı durumuna düştü. Billy Mehmet’in de sakatlığı devam ediyor.

Yenicami maçında sahada kim oynayacak? Hakemin Yenicami maçı öncesinde bu kadar basit kartlar göstermesine anlam veremiyorum. Yine de elimizde olan futbolcularımızla sahaya çıkıp, seyircimiz önünde en iyisini yapacağız. Oynayacak olan futbolcularıma da güvenim tamdır.”