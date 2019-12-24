Basın Turnuvasında final zamanı

5. Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda final maçı 26 Aralık Perşembe günü Yenidüzen ile Diyalog arasında oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda yarı final maçları 19 Aralık Perşembe günü oynanırken finale yükselen ekipler Yenidüzen Gazetesi ile Diyalog oldu.

Yarı finalde BRT’yi 4-1 yenen Yenidüzen Gazetesi ile Kıbrıs Gazetesi’ni 2-1 mağlup eden Diyalog finale yükseldi. KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvanın yarı final mücadelesinde mağlup olan BRT ile Kıbrıs Gazetesi arasında oynanması planlanan üçüncülük karşılaşmasına BRT çıkmayacağını iletti. Bundan dolayı BRT’nin 3-0 hükmen mağlup olması sonrasında Kıbrıs Gazetesi turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Yenidüzen ile Diyalog arasındaki final karşılaşması 26 Aralık Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Final maçının ardından düzenlenecek törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Gol krallığında Regbe önde

Turnuvanın final maçı öncesinde gol krallığında ilk sırada Diyalog’dan 9 golle Süleyman Rebge ilk sırada bulunuyor. Rebge’yi 8 golle Yenidüzen’den Kemal Sonel takip ediyor. Onların ardından 5 golle Yenidüzen’den Halit Dağ ve BRT’den Ahmet Ogan bulunuyor.

Gol krallığı

9 Gol: Süleyman Rebge (Diyalog)

8 Gol: Kemal Sonel (Yenidüzen)

5 Gol: Halit Dağ (Yenidüzen), Ahmet Ogan (BRT)

4 Gol: Ahmet Özsoy (Kanal T), Necmi Usal (Diyalog)