Başiktaş'a Erzurumspor engeli

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat-Mirin (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz (Dk. 60 Caner Erkin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 85 Kanstrup), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)

Goller: Dk. 69 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Karşılaşmadaki 2 golü de Dorukhan Toköz attı. Genç futbolcu maçın 69. dakikasında topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta dakikalar 78'i gösterdiğinde Dorukhan bu kez Erzurumspor ağlarını havalandırdı.

Bu sonuçla Beşiktaş 30, Erzurumspor ise 17 puana yükseldi.

Beşiktaş'ın Fransız savunmacısı Nicolas Isimat-Mirin, BB Erzurumspor maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında ikinci yarıda yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Burak Yılmaz, maçta gördüğü sarı kart nedeniyle ligin 20. haftasında oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Quaresma, 87. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

İlk Yarının Önemli Anları

3. dakikada Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

8. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarının Önemli Anları

49. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin yanından auta çıktı.

56. dakikada orta sahada aldığı topla Medel'den sıyrılan Rashad Muhammed, hızla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcunun karşı karşıya dar açıdan vuruşunda kaleci Karius direk dibinde ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

57. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisine gelen topa Sunu son anda kafayla dokundu. Ancak top uzak direğin yanından auta gitti.

62. dakikada ceza sahası yayı içinde şut çıkaran Adriano, topu kalenin yanından auta attı.

64. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan Necip Uysal'ın çevirdiği topa ceza sahası yayı içindeki Quaresma sağ ayağının dışıyla vurdu. Kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Quaresma'nın ortaladığı topa altıpas üzerinde Dorukhan Toköz kafayla vurdu. Sehic, bu kez soluna gelen meşin yuvarlağın kaleye girmesini uzanarak önledi.

GOL 69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mücadelede öne geçti. Sağdan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu Medel uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı gerisine düşen meşin yuvarlağa Scuk gelişine vurdu. Altıpas önündeki Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği top, önündeki takım arkadaşı Dorukhan Toköz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

71. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı içinden vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

GOL 78. dakikada Beşiktaş skora denge getirdi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Ljajic'in ortasında, ön direkte Dorukhan Toköz düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.

87. dakikada Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın önünü açarak sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Beşiktaş savunması pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.