banner107
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
24 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
34 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
91 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
40 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
398 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
62 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
603 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
284 0
banner82
banner147

Başarının sırrı ortada

banner27

K-PET Birinci Lig’de son haftanın en kritik maçlarından olan Akova – Dumlupınar maçını yönetecek olan Mehmet Malek, MHK’nın normal antrenmanlarının yanı sıra ekstra antrenmanlar da yapıyor

Başarının sırrı ortada
banner137

Futbolumuzun en önemli hakemlerinden Mehmet Malek, hakemlikteki son sezonunu yaşarken, K-PET Ligler’indeki son hafta maçları öncesinde dahi antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyor.

K-PET Birinci Lig’de son haftanın en kritik maçlarından olan Akova – Dumlupınar maçını yönetecek olan Mehmet Malek, MHK’nın normal antrenmanlarının yanı sıra ekstra antrenmanlar da yapıyor.

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalini yönetmesi beklenen Mehmet Malek, boş zamanlarında Hamitköy çevre yolunda ve ova yollarında antrenman yaparak formunu koruyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.