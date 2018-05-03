Başarının sırrı ortada

K-PET Birinci Lig’de son haftanın en kritik maçlarından olan Akova – Dumlupınar maçını yönetecek olan Mehmet Malek, MHK’nın normal antrenmanlarının yanı sıra ekstra antrenmanlar da yapıyor

Futbolumuzun en önemli hakemlerinden Mehmet Malek, hakemlikteki son sezonunu yaşarken, K-PET Ligler’indeki son hafta maçları öncesinde dahi antrenmanlarını sıkı şekilde sürdürüyor. K-PET Birinci Lig’de son haftanın en kritik maçlarından olan Akova – Dumlupınar maçını yönetecek olan Mehmet Malek, MHK’nın normal antrenmanlarının yanı sıra ekstra antrenmanlar da yapıyor. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalini yönetmesi beklenen Mehmet Malek, boş zamanlarında Hamitköy çevre yolunda ve ova yollarında antrenman yaparak formunu koruyor.