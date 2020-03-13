Başarının adı Bahtıkara

İncirli’nin teknik adamı Evren Bahtıkara, İncirli’yi 8 ay içerisinde BTM İkinci Ligden, K-PET Birinci Lige taşıyarak kulübe tarihinin en başarılı dönemini yaşattı

BTM Birinci Lig Kırmızı Gruptan terfi eden İncirli’nin teknik adamı Evren Bahtıkara, takımına kısa süre içerisinde önemli başarılar yaşattı.

Evren Bahtıkara yönetimindeki İncirli, önce BTM İkinci Ligden, BTM Birinci Lige yükselirken, bu başarıdan 8 ay sonra ise kulüp tarihinin en önemli başarısını yaşadı.

Evren Bahtıkara, İncirli’nin Dikmen’i 3-2 mağlup ederek K-PET Birinci Lige yükseldiği playoff final maçında da takımını iyi yöneterek kulübünün tarihte ilk kez K-PET Birinci Lige yükselmesine büyük katkı yaptı. Evren Bahtıkara, daha önce de Dumlupınar U15 Takımıyla, U15 Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.