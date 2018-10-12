Başarılı ikili Maraş’ta buluştu

K-PET Birinci Lig’de sezona iyi başlayamayan ve ilk 3 maçı puansız son sırada kapatan Maraş’ta, teknik adam Hüseyin Özkuyucu’nun istifasından sonrasında takımın yeni antrenörü Batur Sağlamer olmuştu. Yaşanan süreç içerisinde Batur Sağlamer ile yıllarca beraber çalışan Cenk Şeren de teknik heyete katıldı. Geçmişte de Maraş’ta çalışan Cenk Şeren, Batur Sağlamer ile Maraş’ı bulunduğu kötü konumdan çıkarmaya çalışacak. Başarılı ikili son olarak Mehmetçik’te görev yapmışlardı.