Başarılarının sırrı centilmenlik

İlk devrede futbolcuları kırmızı kart görmeyen Mesarya’nın başarısının sırrı takımdaki disiplin ve fair – play anlayışı ile oynadığı maçlar oldu

K-PET Birinci Ligde ilk devreyi en yakın rakibi Yonpaş Dumlupınar’ın 6 puan önünde 36 puanla lider tamamlayan Mesarya’nın başarısının sırrı takımdaki disiplin ve fair – play anlayışı ile oynadığı maçlar oldu.

Maçlarında centilmenliği ön planda tutan Mesarya takımı, ilk devrede oynadığı 14 maçta hiç kırmızı kart görmedi. Futbolcuları sadece 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Mesarya’da, teknik adam Nazım Aktunç’un başarıda büyük rolü oldu.

Mesarya’daNazım Aktunç yönetiminde hedef, ikinci devrede de aynı disiplinle mücadele ederek başarıyı sürdürüp K-PET Süper Lige şampiyon olarak yükselmek olarak belirlendi.