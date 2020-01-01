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Başarılarının sırrı centilmenlik

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İlk devrede futbolcuları kırmızı kart görmeyen Mesarya’nın başarısının sırrı takımdaki disiplin ve fair – play anlayışı ile oynadığı maçlar oldu

Başarılarının sırrı centilmenlik

K-PET Birinci Ligde ilk devreyi en yakın rakibi Yonpaş Dumlupınar’ın 6 puan önünde 36 puanla lider tamamlayan Mesarya’nın başarısının sırrı takımdaki disiplin ve fair – play anlayışı ile oynadığı maçlar oldu.

Maçlarında centilmenliği ön planda tutan Mesarya takımı, ilk devrede oynadığı 14 maçta hiç kırmızı kart görmedi. Futbolcuları sadece 4 sarı kart cezalısı durumuna düşen Mesarya’da, teknik adam Nazım Aktunç’un başarıda büyük rolü oldu.

Mesarya’daNazım Aktunç yönetiminde hedef, ikinci devrede de aynı disiplinle mücadele ederek başarıyı sürdürüp K-PET Süper Lige şampiyon olarak yükselmek olarak belirlendi.

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