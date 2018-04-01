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Başakşehir, zirve mücadelesini sürdürüyor

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Başakşehir, zirve mücadelesini sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk etti.  

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. 

Teleset Mobilya Aksisarspor 13'üncü dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti. 

Medipol Başakşehir bu gole 46'ncı dakikada Eljero Elia ile karşılık verdi. 1-1

Konuk ekip 75'inci dakikada Edin Visca ile 2-1 öne geçti.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir puanını 56'ya çıkarttı. 

Teleset Mobilya Akhisarspor 34 puanda kaldı. 

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