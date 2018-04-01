Başakşehir, zirve mücadelesini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.
Teleset Mobilya Aksisarspor 13'üncü dakikada Serginho ile 1-0 öne geçti.
Medipol Başakşehir bu gole 46'ncı dakikada Eljero Elia ile karşılık verdi. 1-1
Konuk ekip 75'inci dakikada Edin Visca ile 2-1 öne geçti.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir puanını 56'ya çıkarttı.
Teleset Mobilya Akhisarspor 34 puanda kaldı.