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Başakşehir tur peşinde

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MedipolBaşakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon’u ağırlayacak

Başakşehir tur peşinde

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı MedipolBaşakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 27 Şubat Perşembe günü Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 19.55'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan AntonioMateuLahoz düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Tur ihtimalleri

Sporting Lizbon ile MedipolBaşakşehir arasında Portekiz'de oynanan ilk maçı ev sahibi takım 3-1 kazandı.

MedipolBaşakşehir'in son 16 turuna kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması ya da gol yemesi halinde üç farklı galip gelmesi gerekiyor.

Turuncu-lacivertli ekibin 90 dakikayı 3-1 önde kapatması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek.

Tek eksik Crivelli

MedipolBaşakşehir'deSporting Lizbon maçı öncesi tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekibin hücumdaki en önemli isimlerinden Fransız oyuncu EnzoCrivelli, kart cezalısı olduğu için bu önemli mücadelede forma giyemeyecek.

Portekiz ekibinde de savunmada görev yapan LuisNeto, kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak.

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