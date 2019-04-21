Başakşehir tökezliyor

Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'a 1-1 berabere kaldı

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Adebayor), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 83 Bajic), Elia (Dk. 72 Arda Turan), Robinho

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Saadane, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Boldrin (Dk. 90+7 Çınar Tarhan), Mustafa Saymak (Dk. 83 Orhan Ovacıklı), Umar (Dk. 90+2 Nakoulma), Vedat Muric

Goller: Dk. 62 Vedat Muric (Çaykur Rizespor), 90+6 Visca (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı

Ligin zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor'a 1-1 berabere kaldı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 62. dakikasında konuk ekip Vedat Muriqi ile öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen golü 90+6'da penaltıdan Visca attı.

Bu sonuçla 62 puana ulaşan M. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki fark 3'e indi. Çaykur Rizespor ise puanını 38'e yükseltti.