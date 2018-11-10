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Başakşehir tam gaz

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Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

Başakşehir tam gaz
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Çaykur Didi Stadı'nda Medipol Başakşehir'e 3 puanı getiren golleri 52. dakikada Manuel da Costa, 64. dakikada da Riad Bajic attı. Çaykur Rizespor'un tek golü 79. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

1. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Visca'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

24. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Vedat Muric'in yerden vuruşunda, kaleye gitmekte olan topu Mert Günok yatarak kornere çeldi.

26. dakikada Visca'nın savunmayı geçtikten sonra sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas üzerindeki Napoleoni boş kaleye istediği vuruşu yapamayınca, konuk ekip mutlak golden oldu.

38. dakikada Mossoro'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında altı pas üzerindeki Bajic'in plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

51. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kornere çeldi.

GOL 52. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

GOL 64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Visca'nın yerden sert ortasında, altı pas içerisinde müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2.

GOL 79. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol taraftan Umar'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında Vedat Muric'in penaltı noktası üzerinde plase vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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