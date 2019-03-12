Başakşehir savunması Avrupa'da zirvede

Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en az gol yeme ortalamasına sahip takım durumunda

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,48'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.

LİVERPOOL TAKİPTE

Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere'de şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool.

Ligde ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi, geride kalan 30 maçta kalesinde 17 gol gördü ve 0,56'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.

Lider Manchester City ise 30 maçta 21 gol kalesinde gördü ve 0,7'lik gol ortalamasını tutturdu.

PSG 15 GOL YEDİ

Fransa Ligi'nde ise Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor.

Başkent ekibi, ligde geride kalan 26 maçta 15 gole izin verdi ve 0,57'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.

ATLETİCO MADRİD VE JUVENTUS EŞİTLİĞİ

Bu alanda sıralamada 3. sırayı ie İspanya Ligi'nden Atletico Madrid ve İtalya'dan Juventus alıyor.

İspanya Ligi'nde ikinci sırada bulunan Madrid temsilcisi ile İtalya'da zirvede yer alan Juventus 27'şer maçta kalelerinde 17'şer gol gördü.

İki takım da 0,63'lük gol ortalamasına sahip oldu.

ALMANYA'DA LEİPZİG ZİRVEDE

Gol yeme sayıları göz önüne alındığında Almanya'da da şampiyonluk yarışı veren takımlardan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un önünde Leipzig yer aldı. Leipzig 25 maçta 20 golle 0,8 gol yeme ortalamasına sahip.

Averajla lider durumda bulunan Bayern Münih 25 maçta 27, aynı puana sahip Borussia Dortmund ise 25 maçta 28 gol yedi.