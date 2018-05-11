Başakşehir, liderin peşinde

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Antalyaspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan maç 2-0 Medipol Başakşehir'in galibiyetiyle sona erdi.
İstanbul temsilcisine 3 puanı getiren golleri 30'uncu dakikada Bajic ve 76'da Visca attı.
Bu sonuçla şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir puanını 69'a çıkarttı. Cumartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak lider Galatasaray'ın da 69 puanı bulunuyor.
Antalyaspor 38 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Antalyaspor'a konuk olan Medipol Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jevtovic'in şutunda araya giren Da Costa, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
17. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu süren Jevtovic'in sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Konuk takımın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına giren Elia'nın altıpas önünde topla buluşturduğu Bajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada Emre Güral'ın ceza sahası sol çaprazından ortasında topla buluşan Djourou'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
66. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına ortasında arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Epureanu'nun kafayla şutunda top kalenin üstünden dışarıya çıktı.
76. dakikada konuk ekip, farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Emre Belözoğlu'nun ceza sahasında pas verdiği Visca, sağ çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-2
87. dakikada sol kanattan Adebayor'un ceza sahasında topla buluşturduğu Visca'nın şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi