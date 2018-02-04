Başakşehir, Konya'dan 1 puanla döndü

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

4. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, Milosevic'in pasına hareketlenen Bourabia'nın sert şutunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

13. dakikada Milosevic'in ara pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35. dakikada konuk ekip öne geçti. Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı uzun pasla Adebayor, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Togolu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan'dan sekti. Seken topu bir kez daha önünde bulan Adebayor, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

44. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Ferhat Öztorun'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

66. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde topla buluşan Visca, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

86. dakikada Hadziahmetovic'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

90 2. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Fofana'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Skubic kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1