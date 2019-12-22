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Başakşehir, Kayseri'de rahat kazandı

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Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti

Başakşehir, Kayseri'de rahat kazandı

Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Medipol Başakşehir, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendi. Bu sonuçla ev sahibi takım 10 puanda kalırken, konuk ekip puanını 30 yaptı. 

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanttan topla hızla mesafe kateden Elia, son çizgiye indi. Yasir Subaşı'yı çalımlayan Elia'nın dar açıdan vuruşunda savunmada Lopes'ten sekerek yükseklik kazanan top ağlarla buluştu: 0-1.

10. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Caiçara'nın pasında ceza alanında Visca, topu kontrol etti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert vurduğu top kaleye yakın mesafede Mert Kula'nın ayağına çarparak yön değiştirerek filelere gitti: 0-2.

38. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahası dışından ortaladığı topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

48. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla hareketlenen Visca, meşin yuvarlağı ceza alanında müsait durumdaki Demba Ba'ya gönderdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.

90. dakikada Visca kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

90+3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında soldan yerden gönderdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-4.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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