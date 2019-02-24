Başakşehir kar altında üç puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Medipol Başakşehir evinde Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 51'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü

Fatih Terim Stadyumu’nda dün kötü hava şartları nedeniyle ertelenen mücadelede Başakşehir yoğun kar yağışı altında Bursaspor’u 3 golle mağlup etti.

17.dakikada Mossoro ile öne geçen lider Başakşehir, 40’ta Visca ile farkı 2’ye çıkararak rahatladı. Soyunma odasına bu skorla giren ev sahibi ikinci yarıda rakibine fırsat vermedi ve 90+1’de Demba Ba ile bir gol daha bulup maçı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Düşme hattından kurtulmak isteyen Bursaspor üst üste 9.maçında da kazanmayı başaramadı ve zorlu deplasmandan eli boş döndü.

24 puanda 16 sırada kalan yeşil beyazlılar kötü gidişe ‘dur’ diyemedi ve düşme hattından uzaklaşamadı.