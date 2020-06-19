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Başakşehir'in zirve inadı

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Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 yenen Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Başakşehir'in zirve inadı

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 12. dakikada Gerson Rodrigues penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekibin golü 59. dakikada Aleksic'ten geldi. 73'te Edin Visca, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi. 

MKE Ankaragücü, ligde 24 puanla 17. sırada yer alıyor Llider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan Medipol Başakşehir ise ligde 2. sırada bulunuyor. 

Bu sonucun ardından 17. sıradaki Ankaragücü 24 puanda kaldı. 3 puanı alan Başakşehir ise maç fazlasıyla Trabzonspor'un önünde zirveye oturdu. 

Başakşehir'in tecrübeli ismi Martin Skrtel, Anakaragücü karşısında gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.

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