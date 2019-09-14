Başakşehir ile Sivasspor yenişemedi

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor'un golünü 39. dakikada Yatabare atarken, Medipol Başakşehir'in golü ise 55. dakikada Visca'dan geldi.
Lige istediği başlangıcı yapamayan Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, 4. hafta sonunda puanını 4 yaptı.
Konuk takım Demir Grup Sivasspor'un ise puanını 5'e yükseltti.
GOL 39. dakikada konuk ekibin golü geldi. Yatabare, ceza sahasına ortalanan topu, Hakan Arslan'a indirdi. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde bulunan buluşan Yatabare, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
GOL 55. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde oluşan karambolde sağ çaprazda topu önünde bulan Caiçara, içeri yerden sert çevirdi. Sol çaprazda topun gelişine Visca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
60. dakikada Visca'nın hücum yönünün solundan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
77. dakikada Visca'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Clichy, müsait pozisyonda topu Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye ters ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
83. dakikada Demir Grup Sivasspor çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hakan Arslan'ın ara pasıyla savunma arkasına koşan Yatabare, kaleciyle karşı karşıya uygun durumdaki pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.