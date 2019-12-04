banner255
banner69
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
Üniversitelerde futbol heyecanı başladı
50 0
2019'un en çok izlenen filmleri
2019'un en çok izlenen filmleri
35 0
 
Denner: Başarı ekip işidir
Denner: Başarı ekip işidir
12 0
“Motodrag”da muhteşem final
“Motodrag”da muhteşem final
19 0
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
Kaplanlar 4 nala gidiyorlar
97 0
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
Amerika’nın Keşfi Hakkındaki Yanlışlar
46 0
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
Acaba fiziksel değil de zihinsel mi rahatsızlıkları var?
38 0
banner82

Başakşehir evine avantajla döndü

banner27

Başakşehir evine avantajla döndü

MedipolBaşakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon'u deplasmanda 1-0 yendi.

5. dakikada MedipolBaşakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası içerisine gönderdiği ve savunmanın kafasından seken topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden DembaBa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

29. dakikada Hekimoğlu Trabzon penaltı atışından yararlanamadı. Ceza sahası içerisine giren Mertcan Çam'a, Vieira'nın müdahalesi sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Taha Balca'nın şutunu kaleci Volkan Babacan çeldi.

İlk yarı MedipolBaşakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maçı MedipolBaşakşehir 1-0 kazandı.

Bu arada, gün içerisinde etkili olan yağmur sonrası Vakfıkebir İlçe Stadı'nda su birikintileri oluştu. Saha çizgilerinin yeniden boyanması nedeniyle karşılaşma 6 dakika geç başladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.