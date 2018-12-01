Başakşehir'e Sivas çelmesi

Spor Toto Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve 5 maç aradan sonra puan kaybetti

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 35. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Beşiktaş'tan sonra Medipol Başakşehir'i de yenerek İstanbul deplasmanından 3 puanla dönen Demir Grup Sivasspor puanını 18'e çıkardı.

5 maç aradan sonra puan kaybeden lider Medipol Başakşehir ise 30 puanda kaldı. Haftaya en yakın rakibinin 5 puan önünde lider giren İstanbul ekibi, bu puan kaybına rağmen 14. haftayı da lider tamamlayacak.

7. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Uğur Çiftçi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Muhammet Demir'in göğsüyle indirdiği topa Robinho ceza sahası önünde gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Epureanu'nun savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, Visca topu ceza sahası içinde göğsüyle önüne aldı. Visca'nın sağ çaprazdan bekletmeden çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.

GOL: 35. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Torje'nin savunma arkasına attığı pasla, Muhammet Demir ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Muhammet, altıpas önünde sağ çaprazdan yerden şutunu attı, top köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç, sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına girdi, rakibinden kurtulduktan sonra ayak içiyle meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Clichy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Visca topu Adebayor'a indirdi. Altıpas önündeki Adebayor'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, Muhammet Demir'den döndü.

87. dakikada Medipol Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca, penaltı noktasına yakın bölgedeki Napoleoni'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.