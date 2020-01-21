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Başakşehir'e kupada şok

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği MedipolBaşakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı

Başakşehir'e kupada şok

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor konuk ettiği MedipolBaşakşehir’i kupa dışına itti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında MedipolBaşakşehir'deDembaBa, altıpas üzerinde kaleciden dönen topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Koray Gençerler, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken, GMG Kırklarelispor kupada çeyrek finale yükseldi.

Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile bazı protokol üyeleri de tribünden takip etti.

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