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Başakşehir dört dörtlük

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Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Başakşehir dört dörtlük
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 7. dakikada  Edin Visca'ın golü ile 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya golle başlayan Medipol Başakşehir 46. dakikada Stefano Napoleoni, 72. dakikada İrfan Can Kahveci ve 89. dakikada Emmanuel Adebayor'un golleri ile mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Medipol Başakşehir 12 puana yükselerek lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Antalyaspor ise 7 puanda kaldı.

 

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