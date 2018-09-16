Başakşehir dört dörtlük

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 7. dakikada Edin Visca'ın golü ile 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya golle başlayan Medipol Başakşehir 46. dakikada Stefano Napoleoni, 72. dakikada İrfan Can Kahveci ve 89. dakikada Emmanuel Adebayor'un golleri ile mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir 12 puana yükselerek lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada yer aldı. Antalyaspor ise 7 puanda kaldı.



