Başakşehir doludizgin

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Maça 1 gol ve 2 asitle Demba Ba damga vurdu. Turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle 25. haftayı maç fazlasıyla lider tamamlamayı garantiledi

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, Süper Lig’de de fırtına gibi esiyor. Göztepe'yi deplasmanında 3-0 yenen turuncu-lacivertliler, galibiyet serisini 47e çıkardı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Demba Ba'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci devrede Enzo Crivelli ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı. Medipol Başakşehir sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 52'ye çıkaran Medipol Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da yapacağı ilk karşılaşma öncesinde ligde 25. haftayı maç fazlasıyla lider tamamlamayı garantiledi.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Ligde son mağlubiyetini 19. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla aldıktan sonra 6 maçta yenilmeyen Medipol Başakşehir, üst üste 4. galibiyetine imza attı.

Medipol Başakşehir, son 6 haftada Gençlerbirliği (3-1), Beşiktaş (1-0), Çaykur Rizespor (2-1), Gaziantep FK (3-1) ve Göztepe'yi (3-0) mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

DEMBA BA'NIN 9. GOLÜ

Göztepe karşısında takımının ilk golünü kaydeden Demba Ba, daha önce forma giydiği Göztepe'ye attığı golden sonra fazla sevinmedi.

Demba Ba, ligde 9. golüne ulaştı. Takımının ikinci golüne imza atan Enzo Crivelli, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci ise 4. golünü attı.