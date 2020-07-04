Başakşehir'den şampiyonluk yolunda dev adım

Süper Lig'in 30. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla maç fazlasıyla takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önüne geçti

Antalya Stadı'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir hata yapmadı. Visca, Aleksic ve Mahmut'tan yoksun çıktığı zorlu Antalyaspor deplasmanından Demba Ba ve Eljero Elia'nın golleriyle 2-0 galip ayrılan Başakşehir, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Ev sahibi ekip Antalyaspor'un ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Bu sonuçla Başakşehir puanını 63'e yükseltirken, Antalyaspor 37 puanda kaldı.

Başakşehir'de maçın 38. dakikasında sarı kart gören Alexandru Epureanu cezalı duruma düştü. Moldovalı futbolcu haftaya oynanacak Başakşehir-Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Medipol Başakşehir, 71. dakikada Demba Ba'nın attığı golle Antalya deplasmanında 1-0 öne geçti.

90+7. dakikada Eljero Elia sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin eden golü kaydetti: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca turuncu-lacivertliler şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan elde etti.

Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla ligde Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un 5 puan önüne geçti.