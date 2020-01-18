Başakşehir'den gollü başlangıç

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yenen Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükseltti

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, lider Demir Grup Sivasspor ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

DEMBA BA, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Medipol Başakşehir'in Senegalli golcüsü Demba Ba, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

YENİLMEZLİK SERİSİ 16 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 16 maçta 10 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.